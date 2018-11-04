Tarihe geçti – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Tarihe geçti

    Tarihe geçti
    Ozan Kabak 18 yıl 7 ay 8 günle, 'de 2007- 08 sezonu başından bu yana - derbisinde forma giyen en genç futbolcu oldu. Ozan, her geçen gün takıma biraz daha alışmaya başladı.
    1. 4.11.2018
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