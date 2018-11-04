Sürpriz golcü – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Sürpriz golcü

    Sürpriz golcü
    Martin Linnes, kariyerinde Avrupa kupalarında ön eleme sonrası grup aşamalarında ilk golünü 'ye atarken, formasıyla 'deki ilk golünü de Fenerbahçe'ye attı. Norveçli oyuncunun attığı golden sonra "sürpriz" anonsu yapılması dikkat çekti.
    1. 4.11.2018
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