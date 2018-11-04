Şimşek VAR’dan çıkmıyor
23 Mayıs'tan beri yok?
Derbide AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev yapan Barış Şimşek'in en son düdük çaldığı maçın 23 Mayıs'taki Tarsus-Kızılcabölük 3. Lig Play-Off maçı olduğu belirlendi. Şimşek'in sakatlığı olduğu için VAR'da görev yaptığı iddia edildi.
24 saat dolmadan
Barış Şimşek, derbinin üzerinden 24 saat geçmeden bir kez daha VAR'da görev aldı ve dün 13.30'da başlayan Kasımpaşa-Antalyaspor maçında VAR hakemi olarak görev aldı.
Taca bakmaz
F.Bahçe'nin bulduğu 2. golden önce taca çıkan topun yanlış kararla verilmesine isyan edilmişti. Ancak MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, sezon başında VAR'ın dışarı çıkan toplarda devreye girmediğini; faul, penaltı veya ihraçlarda kullanıldığını söylemişti.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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