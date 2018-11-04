Şimşek VAR’dan çıkmıyor – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Şimşek VAR’dan çıkmıyor

    Şimşek VAR’dan çıkmıyor
    G.Saray , arka arkaya yaptıkları Yeni ve Fenerbahçe maçlarında VAR'da görev alan hakem 'e tepki göstermişti. Şimşek'in derbide bu sezon VAR'da 19. kez görev yaptığı ortaya çıktı.

    23 Mayıs'tan beri yok?
    Derbide AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev yapan 'in en son düdük çaldığı maçın 23 Mayıs'taki Tarsus-Kızılcabölük 3. Lig Play-Off maçı olduğu belirlendi. Şimşek'in sakatlığı olduğu için VAR'da görev yaptığı iddia edildi.

    24 saat dolmadan
    Barış Şimşek, derbinin üzerinden 24 saat geçmeden bir kez daha VAR'da görev aldı ve dün 13.30'da başlayan Kasımpaşa-Antalyaspor maçında VAR hakemi olarak görev aldı.

    Taca bakmaz
    F.Bahçe'nin bulduğu 2. golden önce taca çıkan topun yanlış kararla verilmesine isyan edilmişti. Ancak MHK Başkanı , sezon başında VAR'ın dışarı çıkan toplarda devreye girmediğini; faul, penaltı veya ihraçlarda kullanıldığını söylemişti.
    1. 4.11.2018
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