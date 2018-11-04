Onyekuru'ya geçer not – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Onyekuru'ya geçer not

    Onyekuru'ya geçer not

    Bayern’in scout ekibi, Nijeryalıyı derbide beğendi

    'ın ?'yi konuk ettiği maçı 'in bir gözlemcisi de izledi. Alman kulübünün yetkilileri görevlendirmeyi doğrularken, Bayern'in Henry Onyekuru'yu takip ettiği ifade edildi.

    Bayern Münih'in, 'nin yerine futbolcuyu düşündüğü belirtiliyor. Alman scout'un, 21 yaşındaki Onyekeru'yu beğendiği ve "Sakatlıktan yeni çıkmasına karşın etkili bir performans ortaya koydu" şeklinde bir not düştüğü belirtildi. Onyekuru, milli arada sol üst arka adale grubundan sakatlanmıştı. İkinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncunun, 4-6 hafta sahalarda uzak kalacağı açıklanmasına karşın Onyekuru derbide yerini aldı.
    1. 4.11.2018
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