Onyekuru'ya geçer not
Bayern’in scout ekibi, Nijeryalıyı derbide beğendi
Bayern Münih'in, Franck Ribery'nin yerine Nijeryalı futbolcuyu düşündüğü belirtiliyor. Alman scout'un, 21 yaşındaki Onyekeru'yu beğendiği ve "Sakatlıktan yeni çıkmasına karşın etkili bir performans ortaya koydu" şeklinde bir not düştüğü belirtildi. Onyekuru, milli arada sol üst arka adale grubundan sakatlanmıştı. İkinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Nijeryalı oyuncunun, 4-6 hafta sahalarda uzak kalacağı açıklanmasına karşın Onyekuru derbide yerini aldı.
- 4.11.2018
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
-
Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
Onyekuru'ya geçer not haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.