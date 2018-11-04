Hakim hakem istiyoruz! – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    hakem istiyoruz!

    <a href="/index/hakim?id=a2d32e3f-335b-49be-ae4c-831770f6e0da" class="" rel="tag">Hakim</a> hakem istiyoruz!

    G.Saray resmi siteden zehir zemberek bir açıklama yayınladı

    Sarı-Kırmızılılar hakemlere yönelik bir bildiri yayınladı. Resmi siteden "Hakemler de insandır, kamera başında da, çıplak gözle de hata yapabilir. Ancak bazı hakemler aynı takıma hata yapmayı alışkanlık haline getiriyor ve bunu da maalesef adalet(!) adına yapıyorsa art niyetlidir. Hakemler, adalet dağıtan hakimler değildir. VAR'lı ya da VAR'sız, özellikle finalinden bu yana, son 2 haftada zirve yapan haksızlıklar, sabrımızı taşırmıştır" denildi.
    1. 4.11.2018
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