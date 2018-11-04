Forvet kesildi – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Forvet kesildi

    Forvet kesildi
    deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Ryan Donk, derbi de sahnedeydi. Olcan'ın 2015'te attığı derbi golünden sonra 'ye gol atan ilk isim oldu. Bu Donk'un, 'ye karşı 8. maçında 2. golüydü.
    1. 4.11.2018
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