Fenerbahçe kabusu – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    kabusu

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> kabusu
    'in 'ye şansı tutmuyor. 'de en son Aralık 2012'de karşısında derbi galibiyeti gören tecrübeli hoca, teknik direktörlük kariyerinde sarı-lacivertli ekiple karşılaştığı 24 maçta sadece 5 galibiyet alabildi. Terim, ayrıca 10 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.
    1. 4.11.2018
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