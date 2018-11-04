Derbiyi yasakladı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Derbiyi yasakladı

    Derbiyi yasakladı

    Sarı-kırmızılı ekip, salı akşamı Şampiyonlar Ligi’nde ile kritik bir maça çıkacak. Terim, “Grupta çok önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu karşılaşmaya konsantre olsun” dedi

    2-2 berabere kalan , bu karşılaşmanın daha teri kurumadan maçını düşünmeye başladı. Sarıkırmızılı ekip, Salı akşamı deplasmanda Alman ekibi ile karşılaşacak. 'da oynanan ilk karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, gruptan çıkma adına 'da zafere ulaşmak istiyor. maçının hazırlıkları dün başlarken de oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

    YAŞANANLAR GERİDE KALDI
    Oyuncularından derbiyi konuşmasını istemeyen Terim, "Artık bu maç artısı ile eksisiyle geride kaldı. Siz artık derbiyi, yaşananları düşünmeyin. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan bir Schalke maçı var" dedi. Deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: Grubun en kritik maçlarından birine çıkacağız. Herkes artık tüm konsantrasyon ve motivasyonunu Schalke maçına vermeli...

    DERBİDEN ARTA KALAN RAKAMLAR:
    , ligde ezeli rakipleri ve 'ye karşı son 14 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 7 beraberlik, 6 yenilgi çıkardı.

    Ligde üç büyükler arasındaki son 17 derbinin 15'inde topla daha fazla oynayan takım galip gelemedi.

    Son 5 derbide ancak 3 gol atılırken 3 gol de Fenerbahçe'den gelmişi. Cuma akşamı oynanan derbide ise 4 gol birden oldu.

    Geçen sezon , F.Bahçe ve 'a karşı ligde toplam 6 maçta 6 gol yiyen G.Saray, bu sezon iki derbide ( 4-0) kalesinde 6 gol gördü.
    1. 4.11.2018
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