Derbiyi yasakladı
Sarı-kırmızılı ekip, salı akşamı Şampiyonlar Ligi’nde Schalke ile kritik bir maça çıkacak. Terim, “Grupta çok önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu karşılaşmaya konsantre olsun” dedi
YAŞANANLAR GERİDE KALDI
Oyuncularından derbiyi konuşmasını istemeyen Terim, "Artık bu maç artısı ile eksisiyle geride kaldı. Siz artık derbiyi, yaşananları düşünmeyin. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan bir Schalke maçı var" dedi. Deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: Grubun en kritik maçlarından birine çıkacağız. Herkes artık tüm konsantrasyon ve motivasyonunu Schalke maçına vermeli...
DERBİDEN ARTA KALAN RAKAMLAR:
Galatasaray, ligde ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı son 14 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 7 beraberlik, 6 yenilgi çıkardı.
Ligde üç büyükler arasındaki son 17 derbinin 15'inde topla daha fazla oynayan takım galip gelemedi.
Son 5 derbide ancak 3 gol atılırken 3 gol de Fenerbahçe'den gelmişi. Cuma akşamı oynanan derbide ise 4 gol birden oldu.
Geçen sezon Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon'a karşı ligde toplam 6 maçta 6 gol yiyen G.Saray, bu sezon iki derbide (Trabzon 4-0) kalesinde 6 gol gördü.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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