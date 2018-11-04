Çukurova Basketbol, Galatasaray'ı devirdi! – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Çukurova , 'ı devirdi!

    Çukurova Basketbol, Galatasaray'ı devirdi!

    Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında , Çukurova Basketbol'a 70-64 mağlup oldu.

    Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında , Çukurova Basketbol'a 70-64 mağlup oldu.

    Galatasaray bu sonuçla üçüncü yenilgisini alırken, Çukurova Basketbol üst üste dördüncü galibiyetine imza attı.

    Salon: Ahmet Cömert

    Hakemler: Uğur Özen, Ahmet Taner İbin, Alican Alıcı

    Galatasaray: Işıl Alben 8, Sinem Aktaş 6, Macaulay 15, Abdi 19, Jefferson 8, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz 3, Şerife Alperi Onar, Eda Şahin 3, Sude Yılmaz, Grigalauskyte 2

    Çukurova Basketbol: Gueye 15, Sera Özelçi, Iagupova 25, Naumenko 1, Sevgi Uzun, Mestdagh 8, Meltem Avcı 4, Pelin Derya Bilgiç 12, Şaziye İvegin Üner, Gökşen Fitik 5

    1. Periyot: 16-16

    Devre: 32-37

    3. Periyot: 50-53

    1. 4.11.2018 16:25
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