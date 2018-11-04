Çukurova Basketbol, Galatasaray'ı devirdi!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Çukurova Basketbol'a 70-64 mağlup oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Çukurova Basketbol'a 70-64 mağlup oldu.
Galatasaray bu sonuçla üçüncü yenilgisini alırken, Çukurova Basketbol üst üste dördüncü galibiyetine imza attı.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Uğur Özen, Ahmet Taner İbin, Alican Alıcı
Galatasaray: Işıl Alben 8, Sinem Aktaş 6, Macaulay 15, Abdi 19, Jefferson 8, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz 3, Şerife Alperi Onar, Eda Şahin 3, Sude Yılmaz, Grigalauskyte 2
Çukurova Basketbol: Gueye 15, Sera Özelçi, Iagupova 25, Naumenko 1, Sevgi Uzun, Mestdagh 8, Meltem Avcı 4, Pelin Derya Bilgiç 12, Şaziye İvegin Üner, Gökşen Fitik 5
1. Periyot: 16-16
Devre: 32-37
3. Periyot: 50-53
- 4.11.2018 16:25
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
-
Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
Çukurova Basketbol, Galatasaray'ı devirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.