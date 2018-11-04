Çimen’den geçer kod! – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Çimen’den geçer kod!

    Çimen’den geçer kod!
    Olaylı derbinin en çok konuşulan figürü olan 'un durumu belli oldu. Maçın gözlemcisi Ünsal Çimen'in, ve yardımcılarına geçer kod verdiği öğrenildi. Sezon başında değişen yeni kurala göre hakemlere 'puan veya not' verilmediği artık performansların kodlandığı ifade edildi.

    Bu sezon 3. maçıydı
    Fırat Aydınus, 'ın bu sezon ligde 3. karşılaşmasını yönetti. İlk olarak 'un sarıkırmızılıları 4-0 mağlup ettiği maçta görev yapan tecrübeli hakem, ardından Aslan'ın 'yı 4-1 devirdiği karşılaşmada düdük çaldı. Aydınus, F.Bahçe derbisiyle 3. maçına çıkmış oldu.
    1. 4.11.2018
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