Belgü’ye dava yolda – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Belgü’ye dava yolda

    Belgü’ye dava yolda
    G.Saray, derbinin ardından sarı-kırmızılı kulübe hakaret ve suçlama içerikli bir tweet atan F.Bahçeli 'ye dava açıyor. Sarı-kırmızılılar resmi siteden, "Kişinin, bir büyük camiayı hedef alan hakaretamiz sözleri, hukuki karşılığını bulacaktır" ifadeleri kullanıldı
    1. 4.11.2018
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