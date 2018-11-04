Aslan ağır yaralı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Aslan ağır yaralı

    Aslan ağır yaralı

    Olaylı maçın ardından kavgaya karışan futbolculara, hakem Aydınus’u eleştiren ’e ve saha olayları nedeniyle G.Saray’a ağır cezalar gelebilir

    Derbide 2-0 öne geçtikten sonra bir anda kaosun içine sürüklenen G.Saray'da hasar tespiti yapılıyor... Sakat oyuncular nedeniyle hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde oldukça zorlanan sarı-kırmızılılara F.Bahçe derbisinde kaybedilen 2 puanın dışında maç sonu kavgaya karışan futbolcuları birkaç maçlığına yitirebilir. Maç sonu gören ve 2-4 maç ceza tehlikesi olan Ndiaye'nin dışında olaylara karışan bazı futbolculara da muhtemelen birkaç müsabakadan ceza gelebilir

    9 MAÇ CEZAYLA ŞAMPİYON OLDU
    Sarı-kırmızılılarda Yardımcı Antrenör ile maç sonunda hakem ile MHK'yı ağır eleştiren 'e de ceza gelmesine kesin gözle bakılıyor. , 2013 yılındaki maçı sonrasında ertelenen 2 maçla birlikte toplam 9 karşılaşmadan men cezası almıştı fakat ligi şampiyon bitirmişti. Diğer yandan karşılaşma sonunda sahaya 1 taraftarın girmesi nedeniyle Stadı'na tribün kapatma cezası gelebilir

    BEŞİKTAŞ'I KAÇIRABİLİR
    F.Bahçe derbisinin ardından direkt gördüğü açıklanan Ndiaye, 3 maç ceza alırsa 14. haftada deplasmanda oynanacak maçını kaçırabilir. Senegalli yıldızın direkt atıldığı için en az 2 maç alması garanti. Yıldız orta saha oyuncusu 4 müsabakad

    ŞAŞ'A 5-6 MAÇ
    Derbide maç içerisinde önce ile tartışan, maç sonu sahaya dalan 'a ağır ceza yolda. Yardımcı hoca, görüntülere bakılarak 5-6 maç ceza alabilir.
    1. 4.11.2018
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