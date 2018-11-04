Aslan ağır yaralı
Olaylı maçın ardından kavgaya karışan futbolculara, hakem Aydınus’u eleştiren Fatih Terim’e ve saha olayları nedeniyle G.Saray’a ağır cezalar gelebilir
9 MAÇ CEZAYLA ŞAMPİYON OLDU
Sarı-kırmızılılarda Yardımcı Antrenör Hasan Şaş ile maç sonunda hakem Fırat Aydınus ile MHK'yı ağır eleştiren Fatih Terim'e de ceza gelmesine kesin gözle bakılıyor. Fatih Terim, 2013 yılındaki Mersin maçı sonrasında ertelenen 2 maçla birlikte toplam 9 karşılaşmadan men cezası almıştı fakat ligi şampiyon bitirmişti. Diğer yandan karşılaşma sonunda sahaya 1 taraftarın girmesi nedeniyle Türk Telekom Stadı'na tribün kapatma cezası gelebilir
BEŞİKTAŞ'I KAÇIRABİLİR
F.Bahçe derbisinin ardından direkt kırmızı kart gördüğü açıklanan Ndiaye, 3 maç ceza alırsa 14. haftada deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçını kaçırabilir. Senegalli yıldızın direkt atıldığı için en az 2 maç alması garanti. Yıldız orta saha oyuncusu 4 müsabakad
ŞAŞ'A 5-6 MAÇ
Derbide maç içerisinde önce Hasan Ali Kaldırım ile tartışan, maç sonu sahaya dalan Hasan Şaş'a ağır ceza yolda. Yardımcı hoca, görüntülere bakılarak 5-6 maç ceza alabilir.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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