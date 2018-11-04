Aleyhine 5. penaltı çalındı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Aleyhine 5. penaltı çalındı

    Aleyhine 5. penaltı çalındı
    G.Saray'ın aleyhine bu sezon 'de çıktığı 11 maçın 5'inde 5 penaltı çalındı. Sarı-kırmızılılara karşı kullanılan 5 penaltının 4'ü gol olurken, 1 atışı Muslera çıkarsa da dönen vuruş golle sonuçlandı ( - Aytaç Kara). Aslan; , Akhisar, Bursa, Yeni Malatya ve F.Bahçe maçlarında penaltıyla karşı karşıya kaldı. Bu maçlardan sadece 'yla yapılan kazanılırken, ikisi berabere, ikisi yenilgiyle sonuçlandı.
    1. 4.11.2018
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