39 kişiye seyirden men – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    39 kişiye seyirden men

    39 kişiye seyirden men

    20’si Galatasaraylı, 19’u Fenerbahçeli kişi hakkında işlem yapıldı. alınan holiganlar tüm müsabakaları seyirden men edildi

    Dev derbide 3 bin polis ile bin özel güvenlik personeli büyük önlem aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titizlikle yürüttüğü çalışmalar saat 14.00'te başladı. 2 bin 500 F.Bahçe taraftarının 35 otobüsle Stadı'na getirildiği öğrenildi. Görevliler; tribün , soyunma odaları ve hakemlerin bulunduğu noktalara kadar birçok bölgede yerini aldı. Gün sonunda alınan 20'si G.Saraylı, 19'u F.Bahçeli holigana tüm müsabakaları seyirden men cezası verildi. 39 kişiye 6222 sayılı yasadan işlem yapıldı.
    1. 4.11.2018
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