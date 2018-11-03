Sinan Gümüş direğe takıldı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    direğe takıldı

    <a href="/index/sinan-gumus?id=bda08ad3-d019-4282-aa0a-f796e8b51d18" class="" rel="tag">Sinan Gümüş</a> direğe takıldı
    'da sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkartılan 'un yerine ilk 11'de sahaya sürülen , dün akşam direğe takıldı. Sarı-kırmızılıların ilk yarıdaki baskılı futbolu sürerken, 34'üncü dakikada sağ kanattan G.Saray serbest vuruş kazandı. , 'nın kullandığı vuruşta kale alanı içinde kafayı vurdu, top kaleci Harun'un bakışları arasında direkten geri döndü.
    1. 3.11.2018
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