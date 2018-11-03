Önce yaktı, sonra kurtardı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Önce yaktı, sonra kurtardı

    Önce yaktı, sonra kurtardı

    Uruguaylı file bekçisi 62’de Isla’yı düşürerek penaltıya sebep olurken 84’te ise genç Eljif’in çok sert vuruşunu müthiş bir refleksle kurtardı!

    G.Saray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, dün akşam iki çok kritik pozisyona imza attı. Muslera ilk olarak, Valbuena'nın ara pasıyla sağ kanattan bir anda savunma arkasına sarkan Isla'ya yatarak müdahale etti. Hakem , VAR'ı izledikten sonra pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi ve 2-0 gerideki F.Bahçe penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Uruguaylı kaleci bitime az bir süre kala ise müthiş bir kurtarış yaptı. Jailson'un ara pasıyla ceza alanında buluştuğu topu gerilerden gelen Eljif Elmas'a bıraktı. Genç oyuncunun gelişine sert vuruşunda Muslera, ters ayakta kalmasına rağmen soluna yattı ve topu harika bir refleksle kornere çelerek takımını mağlup duru
    1. 3.11.2018
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