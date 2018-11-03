Önce namaz, sonra kurban – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Önce namaz, sonra kurban

    Önce namaz, sonra kurban
    Son dönemde üst üste yaşanan sakatlıklar sebebiyle zor günler geçiren hatta maç öncesi de Eren Derdiyok'u kaybeden 'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 2. başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör ve Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz Eyüp'te sabah namazı kıldı. Bu üçlü namazı kıldıktan sonra ise yine Eyüp'te kurban kesti. Albayrak ayrıca F.Bahçeli yöneticileri statta karşılayan isimdi.

    1. 3.11.2018
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