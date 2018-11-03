Önce Aslan, sonra Fener – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Önce Aslan, sonra Fener

    Önce Aslan, sonra Fener

    Sarı-kırmızılılar gerilimli maçta Donk ve Linnes ile iki farkı yakaladı. Taraftarlar ‘üç, üç’ diye bağırırken Valbuena (P) ve Jailson ile geri döndü

    Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipler ile yenişemedi: 2-2. Stadı'nda golleri ve olayları ile uzun süre konuşulacak bir derbi oldu. Taraftarı önünde maça daha atak başlayan Cimbom, 31. dakikada golü buldu. Kornerden gelen topu kafayla indirdi, Donk tamamladı: 1-0. 35'te Sinan'ın kafa vuruşunda top yan direkten geri döndü.

    ikinci yarıya da golle başladı. 49'da yine bir korner ve yine 'nın ortasında topu önünde bulan Linnes sert ve düzgün vurup farkı 2'ye çıkardı. Tribünler 'üç, üç' tezahüratları ile fark beklerken, Muslera'nın Isla'ya yaptığı gereksiz hareket VAR kararıyla penaltıya dönüşünce maçın rengi de değişti. 66'da Valbuena atışı gole çevirip farkı 1'e indirdi. 72'de Jailson'un 90'a giden vuruşu skoru ilan etti: 2-2.

    KALEYI BULAN İLK ŞUTU GOL OLDU
    'nin Valbuena'nın penaltısı hariç kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. Jailson'un doksana yolladığı top o dakikaya kadar kalesini tutan ilk şuttu. Kanarya doksan dakikayı ise 17 şutta 5 isabet ile tamamladı.

    G.SARAY 5 MAÇ SONRA FENER'E GOL ATTI
    Galatasaray, ?'ye 5 maç aradan sonra gol attı. Sarı- kırmızılılar, ezeli rakibi ile oynadığı son 5 derbide gol atamamıştı. Söz konusu maçların 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 3'ü berabere bitti. Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı. Bu derbilerin 3'ünü Fenerbahçe kazandı. 5 maç ise berabere sonuçlandı.
    1. 3.11.2018
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