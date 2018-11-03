Önce Aslan, sonra Fener
Sarı-kırmızılılar gerilimli maçta Donk ve Linnes ile iki farkı yakaladı. Taraftarlar ‘üç, üç’ diye bağırırken Fenerbahçe Valbuena (P) ve Jailson ile geri döndü
Galatasaray ikinci yarıya da golle başladı. 49'da yine bir korner ve yine Belhanda'nın ortasında topu önünde bulan Linnes sert ve düzgün vurup farkı 2'ye çıkardı. Tribünler 'üç, üç' tezahüratları ile fark beklerken, Muslera'nın Isla'ya yaptığı gereksiz hareket VAR kararıyla penaltıya dönüşünce maçın rengi de değişti. 66'da Valbuena atışı gole çevirip farkı 1'e indirdi. 72'de Jailson'un 90'a giden vuruşu skoru ilan etti: 2-2.
KALEYI BULAN İLK ŞUTU GOL OLDU
Fenerbahçe'nin Valbuena'nın penaltısı hariç kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. Jailson'un doksana yolladığı top o dakikaya kadar Galatasaray kalesini tutan ilk şuttu. Kanarya doksan dakikayı ise 17 şutta 5 isabet ile tamamladı.
G.SARAY 5 MAÇ SONRA FENER'E GOL ATTI
Galatasaray, ?Fenerbahçe'ye 5 maç aradan sonra gol attı. Sarı- kırmızılılar, ezeli rakibi ile oynadığı son 5 derbide gol atamamıştı. Söz konusu maçların 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 3'ü berabere bitti. Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı. Bu derbilerin 3'ünü Fenerbahçe kazandı. 5 maç ise berabere sonuçlandı.
- 3.11.2018
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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