Hasan Şaş'tan flaş paylaşım
Fatih Terim Fırat Aydınus'a ne dedi? İşte Aydınus'un derbi raporu
Turgay Demir'den canlı yayında Hasan Şaş'a yanıt: Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça pic.twitter.com/nUl64PpBl0— Fotomaç (@fotomac) 3 Kasım 2018
- 3.11.2018 23:45
- Güncelleme: 4.11.2018 00:04
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
-
Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
Hasan Şaş'tan flaş paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.