G.Saray, Belhanda ile Rodrigues'in görüntülerini paylaştı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    G.Saray, ile Rodrigues'in görüntülerini paylaştı

    G.Saray, <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> ile Rodrigues'in görüntülerini paylaştı

    Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşma sonrasında çıkan olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    'ın paylaşımında, 'in yaralanmış bacağı ve 'nın boynunda oluşan kızarıklık fotoğraflarla gösterildi.

    Öte yandan Fenerbahçe'nin ikinci golü öncesi 'nın müdahale ettiği topun Valbuena'ya çarparak taça çıktığı görüntü de paylaşıldı.






    1. 2.11.2018 23:34
    2. Güncelleme: 3.11.2018 01:48
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