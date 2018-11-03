Görsel şölen – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Görsel şölen

    Görsel şölen

    Yapılan koreografiler nefesleri kesti, tribünlerdeki müthiş gösteri geceyi aydınlattı

    Türk Telekom Stadı'nda G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanan dünya derbisi karşılaşma öncesi çok güzel görüntülere sahne oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar saatler öncesinde tribünleri doldurdu. Haftalardır hazırlandıkları koreografileri sergileyen tribünler alkışlandı. Önce şampiyonlukla ilgili motivasyon koreografisi yapıldı.

    DEVLER LİGİ MÜZİĞİ!
    Açılan pankartlarda 'in "Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük" yazısı yer aldı. Cimbom'un hazırladığı sürprizler bununla sınırlı değildi. İki takım sahaya çıkarken Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir 'nde yer almayan ezeli rakiplerine bu şekilde göndermede bulundu
    1. 3.11.2018
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