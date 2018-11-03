Görsel şölen
Yapılan koreografiler nefesleri kesti, tribünlerdeki müthiş gösteri geceyi aydınlattı
DEVLER LİGİ MÜZİĞİ!
Açılan pankartlarda Fatih Terim'in "Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük" yazısı yer aldı. Cimbom'un hazırladığı sürprizler bununla sınırlı değildi. İki takım sahaya çıkarken Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir Devler Ligi'nde yer almayan ezeli rakiplerine bu şekilde göndermede bulundu
- 3.11.2018
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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