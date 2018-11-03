Galatasaray'da Schalke 04 maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6 Kasım Salı günü deplasmanda Almanya temsilcisi Schalke 04'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalan Galatasaray, ara vermedi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Fenerbahçe derbisinde 90'ar dakika sahada kalan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise bire bir, ikiye iki ve üçe üç dar alan oyunlarıyla başladığı antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla tamamladığı ifade edildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 3.11.2018 18:18
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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