Galatasaray'da Schalke 04 maçı hazırlıkları başladı
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    'da 04 maçı hazırlıkları başladı

    Galatasaray'da Schalke 04 maçı hazırlıkları başladı

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6 Kasım Salı günü deplasmanda temsilcisi 04'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    'de dün 'yle 2-2 berabere kalan , ara vermedi. 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda Fenerbahçe derbisinde 90'ar dakika sahada kalan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer futbolcuların ise bire bir, ikiye iki ve üçe üç dar alan oyunlarıyla başladığı antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla tamamladığı ifade edildi.

    Galatasaray, hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 3.11.2018 18:18
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