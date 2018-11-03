Galatasaray, Schalke maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/schalke?id=b6b24e40-74c0-497a-b187-4813a95f411f" class="" rel="tag">Schalke</a> maçı hazırlıklarına başladı

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü haftasındaki rakibi 04 karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    'nde yönetiminde gerçekleştirilen idmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra bire bir, ikiye iki ve üçe üç dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , 04 karşılaşması için pazartesi günü saat 12.30'da özel bir uçakla 'nın Düsseldorf kentine hareket edecek. 'ın maçtan önceki son antrenmanı 20.30'da Arena AufSchalke'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek. ve bir futbolcu 20.00'de Arena AufSchalke'nin medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.

    1. 3.11.2018 17:11
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