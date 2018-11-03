Galatasaray, Schalke maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü haftasındaki rakibi Schalke 04 karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra bire bir, ikiye iki ve üçe üç dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Schalke 04 karşılaşması için pazartesi günü saat 12.30'da özel bir uçakla Almanya'nın Düsseldorf kentine hareket edecek. Galatasaray'ın maçtan önceki son antrenmanı TSİ 20.30'da Arena AufSchalke'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek. Teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcu TSİ 20.00'de Arena AufSchalke'nin medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.
- 3.11.2018 17:11
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Tamam mı devam mı?
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Yorum
nuri sosa kuçka ve burak yılmaz ılk değerını bulduklarında gönderılmelıdır.
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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