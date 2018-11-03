Galatasaray: Hakim değil hakem istiyoruz
Galatasaray Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.
Maçın hakemi Fırat Aydınus'a ve VAR hakemlerine tepki gösterilen açıklamada Galatasaray'ın tüm platformlarda hakkını en kuvvetli şekilde arayacağı ifade edilirken, hakemlerin, hakim olmadığına dikkat çekildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
Hakemler de insandır, kamera başında da, çıplak gözle de hata yapabilirler.
Bu olgu, büyük Galatasaray kültüründeki hoşgörüyle kabul görmüş bir gerçektir.
Ancak bazı hakemler aynı takıma hata yapmayı alışkanlık haline getiriyor ve bunu da maalesef adalet(!) adına yapıyorlarsa; ya ezberleri yanlıştır, ya da art niyetlidirler.
Hakemler, adalet dağıtan hakimler değildir.
Hakemler, fairplay (dürüst oyun) ruhuna uygun olarak; gördüğüne düdük çalan, adil, dürüst ve mert insanlardır.
Hakemler ve Kurullar, olayları başlatan, tahrik eden, provoke edenler ile bu tahrike tepki vererek önlemeye çalışanları aynı kategoride görmemelidir.
Kurullar, mağduru asıl suçlu gibi değerlendirmemelidir.
VAR'lı ya da VAR'sız, özellikle Süper Kupa finalinden bu yana süregelen, son 2 haftada zirve yapan haksızlıklar Camiamızın sabrını taşırmıştır.
Galatasaray Spor Kulübü'nün tüm platformlarda hakkını en kuvvetli şekilde arayacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Galatasaray Spor Kulübü
- 3.11.2018 19:11
- Güncelleme: 3.11.2018 19:33
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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