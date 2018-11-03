G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 biten F.Bahçe derbisi sonrası açtı ağzını, yumdu gözünü.. Sözlerine, "Açıkçası mükemmel bir 45 dakika, mükemmel bir 2. yarı başlangıcı" diyerek başlayan Terim şöyle devam etti: "Bugün benim söyleyeceklerim bir maçın bahanesi değil. Orta sahada Onyekuru'nun aldığı pozisyon faul ise, 2. golden önce Valbuena ve Belhanda'nın pozisyondan önce top Belhanda'dan çıktıysa özür dilemeye hazırım. Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum. Bütün bunların sebebi hakemler. Geçen hafta da VAR'da Barış Şimşek var, bu hafta da Barış Şimşek! Demek ki 'VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen yıl bizi kupada yanlış ofsaytla eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Barış Şimşek. Maçın sonunda oyun gerildiyse, bunlar olduysa bütün sebebi bunlardır. Hakemlerdir... VAR'a bakın. Bize gelince bakıyorsunuz"



"Ya bu kaç oldu kardeşim! Duruyor 'VAR'a bakmıyor. Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Bu maçı farklı kazanmamız gerekirken, az daha mağlup oluyorduk. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır. Fırat Aydınus'un kendisine de söyledim. Allah aşkına bırak oynayalım. Bekçi gibi zart zurt çalışıyorsun. 8 kişiyle tacı göremiyorsunuz. Fenerbahçe derbisinde en ufak şeyleri göremiyorsanız burada ne işiniz var kardeşim? Allah aşkına bırak oynayalım, iki taraf da oynuyor zaten. İlla maçın önüne geçecek. Düşünebiliyor muyuz 8 tane hakem taçı göremiyor, bize bu kadar ağır yazanlar bize buna da bir şey diyecektir. Bundan sonra her maçtan sonra konuşacağım. İyiyi de söyleyeceğim, kötüyü de. Gözlemci zaten başımızda duruyor, hemen yazalım diye ama onlar başka yerdeler."