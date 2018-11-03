Eren Derdiyok’un şanssızlığı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    ’un şanssızlığı

    <a href="/index/eren-derdiyok?id=62399730-e2aa-4f8e-98b4-24ecc2e9e4d8" class="" rel="tag">Eren Derdiyok</a>’un şanssızlığı
    'da maç öncesi 'un adı 11'e yazılmıştı fakat ısınmada sakatlığı nükseden Eren'in yerine maça başladı. 'da, derbinin ilk 11'inde 'un başlayacağı bildirilmişti. Karşılaşma başladığında ise sahaya Eren'in yerine çıktı. Bu hafta sakatlıktan dönen başarılı golcünün ısınmadayken sakatlığı nüksetti ve oyuna başlayamadı.
    1. 3.11.2018
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