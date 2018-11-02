Rekor kırılacak mı?
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinden rekor bekliyor.
DEV KOLONLAR ARTIK YOK
Başkanlar arasındaki yakınlaşma Fenerbahçeli taraftarların en iyi şekilde ağırlanmasıyla devam edecek. Bugün oynanacak derbi öncesinde TT Stadı'nda konuk takım taraftarlarını sağır eden dev boyutlardaki kolonlar bulunmayacak. Başkan Mustafa Cengiz'in uyarısıyla kolonlar kaldırılırken, Fenerbahçe taraftarının tuvalet, su ve yemek sorunu yaşamaması için gerekli olan tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.
ULTRASLAN NE YAPACAK?
Galatasaray tribünleri, Fenerbahçe maçında yine farkını ortaya koyacak. Sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu ultrAslan zorlu maç için yeni bir koreografi hazırladı. Gösterinin içeriği herkesten gizlenirken gelen bilgiler ise koreografinin Terim temalı olacağı yönünde...
- 2.11.2018
-
Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
-
Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
-
Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Rekor kırılacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.