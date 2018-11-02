Rekor kırılacak mı? – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Rekor kırılacak mı?

    Rekor kırılacak mı?

    yönetimi, derbisinden rekor bekliyor.

    150 ile 100 TL arasında satılan biletlerin tamamı tükenirken gözler kombine sahiplerine çevrildi. Maça gelemeyeceklerden biletlerini devretmesini isteyen yönetim, tribünlerin tamamen dolacağını tahmin ediyor. Stadı'nda en çok seyirci 22 Nisan 2012'de oynanan maçında gelmişti. Geçen sezonki derbiyi ise 50 bin 291 seyirci takip etti.

    DEV KOLONLAR ARTIK YOK

    Başkanlar arasındaki yakınlaşma Fenerbahçeli taraftarların en iyi şekilde ağırlanmasıyla devam edecek. Bugün oynanacak derbi öncesinde TT Stadı'nda konuk takım taraftarlarını sağır eden dev boyutlardaki kolonlar bulunmayacak. Başkan 'in uyarısıyla kolonlar kaldırılırken, taraftarının tuvalet, su ve yemek sorunu yaşamaması için gerekli olan tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.

    ULTRASLAN NE YAPACAK?

    tribünleri, maçında yine farkını ortaya koyacak. Sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu zorlu maç için yeni bir koreografi hazırladı. Gösterinin içeriği herkesten gizlenirken gelen bilgiler ise koreografinin Terim temalı olacağı yönünde...
    1. 2.11.2018
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