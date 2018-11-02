Olayların faturası o futbolculara kesildi: 3 kırmızı kart
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide bitiş düdüğünün çalmasının ardından saha içi karıştı. Çıkan olayların ardından Galatasaray'da Ndiaye, Fenerbahçe'de ise Jailson ve Soldado kırmızı kart gördü. Belhanda ise sarı kartla cezalandırıldı.
- 2.11.2018 23:46
- Güncelleme: 3.11.2018 01:07
-
Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
-
Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
-
Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
Olayların faturası o futbolculara kesildi: 3 kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.