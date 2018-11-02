Olayların faturası o futbolculara kesildi: 3 kırmızı kart – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Olayların faturası o futbolculara kesildi: 3

    Olayların faturası o futbolculara kesildi: 3 kırmızı kart

    ile arasında oynanan derbide bitiş düdüğünün çalmasının ardından saha içi karıştı. Çıkan olayların ardından Galatasaray'da Ndiaye, Fenerbahçe'de ise Jailson ve gördü. ise sarı kartla cezalandırıldı.

    Spor Toto Süper Lig'de oynanan - derbisinin bitiş düdüğünde saha içi karıştı. Maç içerisinde ile bir tartışma yaşamıştı. Maçın bitiş düdüğü ile de ikili arasındaki gerginlik büyüdü. İki takım futbolcuları olayları sakinleştirmeye gittiğinde bir anda saha içi karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Jailson, Galatasaraylı Belhanda'ya tokat atınca gerginlik yükseldi. Çıkan olayların ardından VAR'da görüntüler incelendi. Galatasaray'da Ndiaye kırmızı, Belhanda sarı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Jailson ve Soldado kırmızı kartla cezalandırıldı.
    1. 2.11.2018 23:46
    2. Güncelleme: 3.11.2018 01:07
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