Olağanüstü güvenlik – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Olağanüstü güvenlik

    Olağanüstü güvenlik

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbi sırasında adeta kuş uçurmayacak.

    Müsabakada yaklaşık 3 bin polis ve bin 100 özel güvenlik personeli görev yapacak. Ekipler saat 14.00'ten itibaren İstanbul genelinde iş başı yapacak. Taraftarlar stada girmeden önce birkaç farklı kontrol noktasında çok sıkı aramadan geçirilecek.

    POLİSLER GETİRECEK

    Konuk Fenerbahçe taraftarları, Stadı'na polis eşliğinde gelecek. Ülker Stadı önünde saat 16.00'da toplanacak olan sarı-lacivertliler, buradan 17.00 itibarıyla gerekli güvenlik önlemleri eşliğinde Türk Telekom Stadı'na götürülecek. Otobüslere zarar verenler ve olay çıkaranlar hakkında işlem yapılacak.
    1. 2.11.2018
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