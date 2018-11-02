G.Saray, Belhanda ile Rodrigues'in görüntülerini paylaştı
Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşma sonrasında çıkan olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımında, Garry Rodrigues'in yaralanmış bacağı ve Belhanda'nın boynunda oluşan kızarıklık fotoğraflarla gösterildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin ikinci golü öncesi Belhanda'nın müdahale ettiği topun Valbuena'ya çarparak taça çıktığı görüntü de paylaşıldı.
Belhanda
Garry Rodrigues
- 2.11.2018 23:34
- Güncelleme: 3.11.2018 00:59
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
G.Saray, Belhanda ile Rodrigues'in görüntülerini paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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