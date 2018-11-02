Fatih Terim'in Fenerbahçe karşısında fark planı – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'in Fenerbahçe karşısında fark planı

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in Fenerbahçe karşısında fark planı

    Sarı-Kırmızılılar, rakibinin Süper Lig’de formsuz oluşundan yararlanıp farklı bir galibiyet almak istiyor... Hücum oyuncularıyla özel toplantılar yapan Terim, derbide erken gol bulup skoru artırma hedefinde...

    G.Saray, F.Bahçe derbisine ayrı bir motivasyonla hazırlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta başından beri Fenerbahçe'yi farklı bir skorla yenmek için çalışmalar yaptı. Terim, antrenmanlarda hücum setleri üzerine çalışmalar yaptı ve farklı galibiyet için Florya'da plan üstüne plan yaptı.

    MAÇA ŞOK PRESLE BAŞLAYACAK
    F.Bahçe'nin ligdeki formsuzluğundan yararlanmak isteyen Fatih hoca, derbide erken gol bularak hedefe ulaşma peşinde. Bunun için ilk dakikalarda yoğun bir pres uygulatacak.

    BEKLERİN ÜZERİNE GİDECEK
    Terim'in derbide Rodrigues ve Onyekuru'ya çok güvendiği ve bu iki hızlı isimle Fenerbahçe'yi zorlayacağı bildirildi. Terim, F.Bahçe'nin beklerinin ağırlığından yararlanacak.

    90 DAKİKA SALDIRIN
    G.Saray Teknik Direktörü , oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "90 dakika boyunca maçı bırakmayalım" dediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın derbide en güvendiği isimler Onyekuru, Rodrigues ve Muslera.

    SON 12 MAÇTA 1 GALİBİYET!
    G.Saray, Süper Lig'de ezeli rakipleri ve Fenerbahçe'ye karşı son 12 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. (5 mağlubiyeti var)

    TAKVİM
    1. 2.11.2018 10:34
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