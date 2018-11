Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in maç sonrasında hedefinde hakemler vardı. Tribünde hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarına başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Terim, "Maalesef bir haber aldım, yeni gördüm. Bir Fenerbahçe taraftarı genç bir kardeşimiz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Başsağlığı diliyorum" dedi.



Maçın hakemi Fırat Aydınus'u hedef alan Terim, "Oyuna baktığımız zaman Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye bakabiliriz. İlk yarı öne geçen, ikinci yarıda ikinci golü bulan, goller kaçıran bir Galatasaray var. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O genelde maçın önüne geçmek ister. Çok centilmence gidiyordu maç. Hoşuna gitmedi büyük ihtimalle. 2 tane çok kritik karar var. Birisi her çaldığı top, faulse ben özür dilemeye hazırım. İkincisi taç pozisyonu. Valbuena-Belhanda düellosunda taç Belhanda'dan çıkmışsa, ben yine özür dilemeye hazırım. Bundan sonrası çok enteresan. Geçen hafta VAR'da Barış Şimşek vardı, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki başkası yok. Tarık Ongun ve Ali Palabıyık var. 7 tanesi tacı ve faulü görmedi. Hakkımı helal etmiyorum. Ne benim, ne camiamın, ne takımımın, ne ekibimin kimse hakkını yiyemez. Üstlerine şikayet etsem, arkalarında duracağı için en iyisi Allah'a havale etmek. Bu karara kadar 1 tane çirkin hareket var mıydı oyuncular arasında. Maçın skorunu bir tarafa bıraktık. 2-2'yi de zor kurtardık, 3-2 de olabilirdi. Burada fark yapacağımızı bekliyorduk" açıklamasını yaptı.



"Bütün hadiselerin kabahati hakemlerdedir"

Maçta muhteşem bir oyun oynadıklarını söyleyen Fatih Terim, "Ama rahat edemezler. Ya da yetenekleri bu kadar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz, yanlış olunca olur diyoruz ama yapmayın ya. Galatasaray-Fenerbahçe bundan daha nasıl futbol dolu, centilmence geçebilir? Berbat ettin maçı. Geçen hafta Muğdat'ın Malatya'daki pozisyonuna herkes penaltı dedi. VAR'da Barış Şimşek var. O yetmedi, buraya mı verdiniz. VAR hakemleri sabit midir? VAR böyle, yok zaten sizsiniz. İkisinden de bir şey olmuyor. Olan bütün hadiselerin sebebi olarak kendilerini görüyorum. Ne hadise olduysa onların kabahatidir. Herkesi tahrik eden de onlar, yanlış kararlarla herkesi çileden çıkaran da onlar" diye konuştu. Maç sonrasında çıkan olaylar sonrasında iki takımın da ceza almasının gündemde olmasıyla ilgili de konuşan Terim, "Önce cezayı kendi hakemine ver. Biraz adil olun. Oyun içinde zaman zaman yapılacak hatalar hepimiz için geçerli. Önceki senelere başlarsak, 7 sene, 10 sene evveline de gider. Geçelim bunları. Cezaya sebebiyet verenleri ihbar ediyorum. Ben şimdi böyle dedim, Fatih Terim ceza yedi. Ben buradan da seyretsem, yukarıdan da seyretsem, her hafta iyiyi de kötüyü de söyleyeceğim. Artık böyle karar aldım. Kibar davranıp, yardımcı olalım diyoruz. Ağzımızı açtık mı Trabzon'da? Yine Fırat vardı. Tek kelime etmedik. Cüneyt Çakır, Süper Kupa'da herkesin ortak karar verdiği kırmızı kartı VAR'a gidip vermedi. Bülent Yıldırım VAR'daydı. Cüneyt Çakır VAR'da olup, Bülent Yıldırım sahada olsaydı, o kırmızıyı verir miydi? Ama Dünya Kupası'nda yarı final yönetti. Antrenörü de oyuncusu da kırmızı karta razıydı" diyerek sözlerini tamamladı.