Dev maç öncesi şok sakatlık! 11'den çıkarıldı
Galatasaray'da Eren Derdiyok maç öncesinde sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Yerine Sinan Gümüş 11'de başladı
Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'inde Eren Derdiyok'un başlayacağı bildirilmişti. Karşılaşma başladığında ise sahaya Eren'in yerine Sinan Gümüş çıktı. Bu hafta sakatlıktan dönen başarılı golcünün ısınmadayken sakatlığı nüksetti ve oyuna başlayamadı.
- 2.11.2018 21:02
- Güncelleme: 2.11.2018 22:17
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
Dev maç öncesi şok sakatlık! 11'den çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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