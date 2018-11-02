Dev maç öncesi şok sakatlık! 11'den çıkarıldı
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Dev maç öncesi şok sakatlık! 11'den çıkarıldı

    Dev maç öncesi şok sakatlık! 11'den çıkarıldı

    'da maç öncesinde sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Yerine 11'de başladı

    'da maç öncesi 'un adı 11'e yazılmıştı fakat ısınmada sakatlığı nükseden Eren'in yerine maça başladı.

    Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'inde Eren Derdiyok'un başlayacağı bildirilmişti. Karşılaşma başladığında ise sahaya Eren'in yerine Sinan Gümüş çıktı. Bu hafta sakatlıktan dönen başarılı golcünün ısınmadayken sakatlığı nüksetti ve oyuna başlayamadı.
    1. 2.11.2018 21:02
    2. Güncelleme: 2.11.2018 22:17
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