Derbinin VAR'ı Ali Palabıyık oldu – Fotomaç – 02 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Derbinin VAR'ı oldu

    Derbinin VAR'ı <a href="/index/ali-palabiyik?id=d15240d8-0934-4a99-9005-6679563ef442" class="" rel="tag">Ali Palabıyık</a> oldu

    ile arasında bu akşam Stadyumu'nda oynanacak derbinin 'i (VAR) oldu.

    ile arasında bu akşam Stadyumu'nda oynanacak derbinin 'i (VAR) oldu.

    ise bu zorlu mücadelede Asistan'ı () görevinde bulunacak.
    'in 11. haftasında , bu akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada sahasında ile oynayacak. 'un yöneteceği maçta Serkan Ok ve Alkes Taşçıoğlu da Aydınus'un yardımcılıklarını yapacak.

    Dev derbinin VAR hakemi de belli oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde bu akşam Video Yardımcı Hakem koltuğunda oturacak. Palabıyık'a Video Yardımcı Hakem Asistan'ı olarak eşlik edecek.

    , ayrıca kokartlı yardımcı hakem Tarık Ongun'u da bu akşamki mücadeleye olarak atadı.
    1. 2.11.2018 12:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbinin VAR'ı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN