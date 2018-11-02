Derbide saha karıştı!
Galatasaray-Fenerbahçe maçında taç pozisyonunun ardından Fenerbahçeli Hasan Ali ve Galatasaray'ın teknik ekibinden Hasan Şaş kısa süreli gerginlik yaşadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.
Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı. 36. dakikada taç atışı esnasında tartışan ikiliyi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erwin Koeman sakinleştirdi.
Ndiaye ile Soldado arasında da tartışma çıktı. Tartışma yedek kulübelerine sıçradı. Fatih Terim devreye girdi. Olay tatlıya bağlandı.
- 2.11.2018 21:40
- Güncelleme: 2.11.2018 21:59
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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