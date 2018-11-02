Derbide saha karıştı! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Derbide saha karıştı!

    Derbide saha karıştı!

    -Fenerbahçe maçında taç pozisyonunun ardından Fenerbahçeli Hasan Ali ve Galatasaray'ın teknik ekibinden kısa süreli gerginlik yaşadı

    -Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile arasında gerginlik yaşandı.

    Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı. 36. dakikada taç atışı esnasında tartışan ikiliyi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erwin Koeman sakinleştirdi.

    Ndiaye ile Soldado arasında da tartışma çıktı. Tartışma yedek kulübelerine sıçradı. Fatih Terim devreye girdi. Olay tatlıya bağlandı.

    1. 2.11.2018 21:40
    2. Güncelleme: 2.11.2018 21:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbide saha karıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN