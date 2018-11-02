Centilmen Canaydın
Son yıllarda iki takım arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken, Galatasaray Kulübü’nün merhum Başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla gönüllere girdi.
REKOR OLİMPİYAT'TA
Ezeli rakipler arasındaki maçlarda seyirci rekoru 21 Eylül 2003'teki maçta kırıldı
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan lig mücadelesini tam 70 bin 125 seyirci izledi
En az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.
ZEKİ RIZA'DAN 27 GOL
İki takımın rekabetinde en golcü isem Zeki Rıza Sporel. Fenerbahçeli oyuncu, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray'da Fenerbahçe'ye en çok gol atan isim ise 19 golle Metin Oktay. Lig maçlarında en golcü isimler ise Metin Oktay (9 gol) ile Fenerbahçeli Aykut Kocaman (8 gol).
- 2.11.2018
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
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