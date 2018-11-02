Centilmen Canaydın
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Centilmen Canaydın

    Centilmen Canaydın

    Son yıllarda iki takım arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken, Kulübü’nün merhum Başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla gönüllere girdi.

    Sarı-kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de rakibine 6-0'lık sonuçla tarihi hezimete uğradığı maçta, başkan sıfatıyla ilk derbisini izleyen Canaydın, rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlamıştı.

    REKOR OLİMPİYAT'TA

    Ezeli rakipler arasındaki maçlarda seyirci rekoru 21 Eylül 2003'teki maçta kırıldı
    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan lig mücadelesini tam 70 bin 125 seyirci izledi
    En az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

    ZEKİ RIZA'DAN 27 GOL

    İki takımın rekabetinde en golcü isem Zeki Rıza Sporel. Fenerbahçeli oyuncu, 'a karşı oynadığı 42 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırdı.
    Galatasaray'da Fenerbahçe'ye en çok gol atan isim ise 19 golle . Lig maçlarında en golcü isimler ise Metin Oktay (9 gol) ile Fenerbahçeli (8 gol).
    1. 2.11.2018
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