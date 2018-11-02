Belhanda’ya vur emri!
İstikrarsız oyunu nedeniyle eleştirilen Faslı yıldız futbolcuya, Fenerbahçe maçında “Kaleyi gördüğün yerden vur” talimatı geldi.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, bu gece oynanacak Fenerbahçe maçının kritik oyuncularından biri olacak. Şut atmayı pek sevmeyen şimdiye kadar da fazla şut denemeyen Belhanda'ya hocası Fatih Terim'den 'Vur emri' geldi. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe maçında kaleyi gördüğü yerden vuracak. Bu sezon 7 Süper Lig maçına çıkan Younes Belhanda'nın hiç golü bulunmuyor. Faslı yıldızın ligde 3 asisti var.
TAKVİM
TAKVİM
- 2.11.2018 10:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Milliler'den 3te 3
Toplam 1
Yorum
. ????????????????????????
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Trabzonspor'da Bursaspor mesaisi
Toplam 2
Yorum
Ağasarlı, Ersoy Sakın ha 1461'in kupada Bursayı elemesi sizi yanıltmasın işi çok ciddi ve sıkı tutun bunun telefisi olmuyor 2 haftada 4 puan kaybettirdi
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FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 78 - Nizhny Novgorod: 60
Toplam 1
Yorum
. Tebrikler, Banvit ??????
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