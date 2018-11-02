Bakan Kasapoğlu'ndan derbi öncesi fair-play vurgusu – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'ndan derbi öncesi fair-play vurgusu

    <a href="/index/bakan-kasapoglu?id=afec4692-5c33-47e2-b4db-5edcf2973499" class="" rel="tag">Bakan Kasapoğlu</a>'ndan derbi öncesi fair-play vurgusu

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , - mücadelesi öncesinde fair-play çağrısında bulunarak, “Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun” dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , - mücadelesi öncesinde fair-play çağrısında bulunarak, "Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun" dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'in 11. haftasında Stadı'nda bu akşam oynanacak - mücadelesi öncesinde fair-play çağrısında bulundu. Mücadelenin, ezeli rekabet ve ebedi dostluğa yakışır bir şekilde geçmesi temennisinde bulunan , "Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun" diye konuştu.

    İki kulübün mücadelesini "Kıtalararası derbi" olarak nitelendiren , şunları söyledi:
    "Ezeli rekabet ve ebedi dostluğa gölge düşürmeyecek bir derbi olmasını temenni ediyorum. Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun."

    Her iki takımın önümüzdeki hafta Avrupa kupalarında maçları olduğunu hatırlatan , "Malum iki takımımız Avrupa kupalarında önümüzdeki hafta ülkemizi temsil edecekler. İnşallah her iki takımımız oyuncuları, sakatlık olmadan, kazasız bir maç geçirirler ve önümüzdeki hafta ülkemizi başarıyla temsil ederler. Her iki takımımıza da başarılar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
    1. 2.11.2018 15:11
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