Bakan Kasapoğlu'ndan derbi öncesi fair-play vurgusu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde fair-play çağrısında bulunarak, “Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde fair-play çağrısında bulundu. Mücadelenin, ezeli rekabet ve ebedi dostluğa yakışır bir şekilde geçmesi temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun" diye konuştu.
İki kulübün mücadelesini "Kıtalararası derbi" olarak nitelendiren Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:
"Ezeli rekabet ve ebedi dostluğa gölge düşürmeyecek bir derbi olmasını temenni ediyorum. Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun."
Her iki takımın önümüzdeki hafta Avrupa kupalarında maçları olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Malum iki takımımız Avrupa kupalarında önümüzdeki hafta ülkemizi temsil edecekler. İnşallah her iki takımımız oyuncuları, sakatlık olmadan, kazasız bir maç geçirirler ve önümüzdeki hafta ülkemizi başarıyla temsil ederler. Her iki takımımıza da başarılar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
- 2.11.2018 15:11
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Fenerbahçe 88-84 Bayern Münih
Toplam 2
Yorum
geronimo baketbol takımımızında eski havası yok yeni kurulan efes e iki kere yenildik
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15’lik oyuncuya profesyonel imza
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Sözleşme yapmak yetmez,biz o çocukları A takımında seyretmek istiyoruz.Umutlanmıştık ama henüz göremiyoruz..
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Aydınus’la Fener önde
Toplam 2
Yorum
uğur aydınus seçilince Galatasarayın iddia oranları yükseldi. anlayana
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