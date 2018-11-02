Aydınus’la Fener önde

Merkez Hakem Kurulu'nun karşılaşmaya atadığı Fırat Aydınus, faal hakemler arasında Süper Lig'in en fazla derbi tecrübesine sahip hakemi. 45 yaşındaki Aydınus bugüne kadar 29 derbide görev aldı. Aynı zamanda jeofizik mühendisi olan Fırat Aydınus, Galatasaray- Fenerbahçe derbilerini ise 9 kez yönetti. Bu maçların 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini Galatasaray kazanırken, 3 karşılaşma ise berabere bitti. Sarı-lacivertliler 9 gol, sarı-kırmızılılar 7 gol attı. Aydınus bu sezonun 6. haftasında 1-1 biten Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ile 4. haftada Trabzonspor'un, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği karşılaşmaları da idare etmişti.



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Aydınus, yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında 7 kez kırmızı, 44 kez de sarı kartına başvurdu. Tecrübeli hakem, Fenerbahçeli futbolculara 4 kez kırmızı, 23 kez de sarı kartını gösterdi. Aydınus, sarı-kırmızılı oyunculara ise 3 kırmızı, 21 sarı kart çıkardı.



Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe'nin iki, Galatasaray'ın ise bir maçını yönetirken iki takım da galibiyet alamadı. Fenerbahçe, Aydınus ile deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olurken, derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi.