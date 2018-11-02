Aydınus’la Fener önde
En fazla derbi yöneten hakem olan Fırat Aydınus, 30. büyük maçına çıkacak
Merkez Hakem Kurulu'nun karşılaşmaya atadığı Fırat Aydınus, faal hakemler arasında Süper Lig'in en fazla derbi tecrübesine sahip hakemi. 45 yaşındaki Aydınus bugüne kadar 29 derbide görev aldı. Aynı zamanda jeofizik mühendisi olan Fırat Aydınus, Galatasaray- Fenerbahçe derbilerini ise 9 kez yönetti. Bu maçların 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini Galatasaray kazanırken, 3 karşılaşma ise berabere bitti. Sarı-lacivertliler 9 gol, sarı-kırmızılılar 7 gol attı. Aydınus bu sezonun 6. haftasında 1-1 biten Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ile 4. haftada Trabzonspor'un, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği karşılaşmaları da idare etmişti.
7
Aydınus, yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında 7 kez kırmızı, 44 kez de sarı kartına başvurdu. Tecrübeli hakem, Fenerbahçeli futbolculara 4 kez kırmızı, 23 kez de sarı kartını gösterdi. Aydınus, sarı-kırmızılı oyunculara ise 3 kırmızı, 21 sarı kart çıkardı.
Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe'nin iki, Galatasaray'ın ise bir maçını yönetirken iki takım da galibiyet alamadı. Fenerbahçe, Aydınus ile deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olurken, derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi.
- 2.11.2018
-
Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
-
Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
-
Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Aydınus’la Fener önde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.