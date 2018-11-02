Aydınus’la Fener önde
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Aydınus’la Fener önde

    Aydınus’la Fener önde

    En fazla derbi yöneten hakem olan , 30. büyük maçına çıkacak

    'nun karşılaşmaya atadığı , faal hakemler arasında 'in en fazla derbi tecrübesine sahip hakemi. 45 yaşındaki Aydınus bugüne kadar 29 derbide görev aldı. Aynı zamanda jeofizik mühendisi olan Fırat Aydınus, - derbilerini ise 9 kez yönetti. Bu maçların 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini Galatasaray kazanırken, 3 karşılaşma ise berabere bitti. Sarı-lacivertliler 9 gol, sarı-kırmızılılar 7 gol attı. Aydınus bu sezonun 6. haftasında 1-1 biten Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ile 4. haftada 'un, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği karşılaşmaları da idare etmişti.

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    Aydınus, yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında 7 kez kırmızı, 44 kez de sarı kartına başvurdu. Tecrübeli hakem, Fenerbahçeli futbolculara 4 kez kırmızı, 23 kez de sarı kartını gösterdi. Aydınus, sarı-kırmızılı oyunculara ise 3 kırmızı, 21 sarı kart çıkardı.

    Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe'nin iki, Galatasaray'ın ise bir maçını yönetirken iki takım da galibiyet alamadı. Fenerbahçe, Aydınus ile deplasmanda Evkur 'a 1-0 mağlup olurken, derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi.

    1. 2.11.2018
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