Yılmaz Şenol sordu Levent Tüzemen cevapladı: Psikolojik üstünlük Terim'de – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Yılmaz Şenol sordu Levent Tüzemen cevapladı: Psikolojik üstünlük Terim'de

    Yılmaz Şenol sordu Levent Tüzemen cevapladı: Psikolojik üstünlük Terim'de

    ’in üçüncü ve dördüncü gelişinde ’ye karşı psikolojik üstünlüğü var. ’da taraftarın da gücüyle , derbide bir adım önde gidiyor

    Son yıllarda iki takım adına eksikleri olan, F.Bahçe'nin ligde bulunduğu sıralama ve hocasız çıkacağı bir derbi olmamıştır. Nasıl bir futbol bekliyorsunuz?

    'in üçüncü ve dördüncü gelişinde F.Bahçe'ye karşı psikolojik üstünlüğü var. 'da taraftarın da gücüyle G.Saray, derbide bir adım önde gidiyor. Ayrıca G.Saray'da forma giyen oyuncuların çoğu derbinin ne kadar önemli olduğunu geçen yıldan itibaren iyi biliyorlar.
    F.Bahçe'de yeni transferler dünya derbisiyle ilk kez tanışacaklar ama bu dev maçın havasını tam bilmeyebilirler.
    F.Bahçe, öncelikle gol yememek için planlar yapacaktır.
    G.Saray'ın hücumda, rakibe alan bırakmayacak önlemi olmalıdır.

    Sakat oyuncular; Eren, Onyekuru, Serdar dönüyor. Derbide nasıl bir kadro, diziliş ve taktik bekliyorsunuz?
    'nun oynamaması G.Saray'ın oyun aklına zarar veriyor.
    Çünkü , geriden mükemmel oyun kuruyor, bir radar gibi bütün sahayı gözlemliyor, asla riske girerek pas atmıyor.
    Ndiaye-Donk ikilisi orta sahaya dinamizm ve mücadele gücü katıyor.
    Ama bir Fernando gibi oyunu yönetemiyor. Onyekuru'nun dönüşü kanat gücünü artıracaktır.
    Serdar tek hamleli bir oyuncu olmasına rağmen agresifliğiyle defansa katkı sağlar. Eren eğer sakatlığını atlatmış ise görev yapmalı.
    Çünkü sakınarak oynarsa verimli olamıyor. G.Saray; 4-2-3-1 oynamalı.
    Kontrolsüz baskı yapmamalı.
    Oyuncular sakin kalıp, sinirlenmemeli.
    Derbide eksik kalan takım, büyük sıkıntı yaşar.

    Siz Fatih Terim'i en iyi tanıyan spor yazarlarındansınız. G.Saray'da en çok konuşulan Ozan Kabak'ı derbide 11'de oynatır mı? Yoksa Serdar-Donk mu olur?
    , 'ı oynatma konusunda geri adım atmaz.
    Ancak, Ozan çok kötü bir performans sergiler ve üst üste hatalar yaparsa, Terim onu oyundan alır.
    Ozan'ın yaptığı penaltılardan sonra düzeltmesi gereken en önemli eksiği; rakibe hamle yaparken, hızını ve zamanlamasını ayarlamayı öğrenememesidir. Eğer sakatlıklar olmasaydı ve Fernando görev yapabilseydi, Terim, Donk- Serdar ikilisini düşünürdü.

    Terim'in Malatya maçı sonrası '11 birbirini tanıyan oyuncu olmalı' sözünden kimler mesaj almalı?
    G.Saray'ın L.Moskova maçından bu yana kadro istikrarı için iki yakası malesef bir araya gelmiyor.
    Terim her maça farklı 11'le çıkmak zorunda kaldığı gibi, rakipler için de yeniden oyun planını oluşturuyor.
    Terim'in üçüncü gelişinde Muslera, Ujfalusi, Selçuk, Melo ve Elmander G.Saray'ın omurgasıydı. Hala böyle güçlü omurgayı sakatlıklar nedeniyle kuramadı.
    Terim'in maçından sonraki isyanının alt yazısı şöyle; forma şansı yakalayan oyuncular takımda kalıcı olmanın çabasını vermiyorlar. Terim'in 'ya sakat oyuncuları götürmesi 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olmalıyız' mesajıydı.

    Belhanda, Ndiaye gibi beklentinin yüksek olduğu oyuncuların yeteri kadar sorumluluk aldığına inanıyor musunuz? Derbide Terim'in en önemli kozu kim olur?
    Ndiaye, G.Saray'ın orta sahasının enerji santralidir. Senegalli yıldız, yürekten oynuyor. Rakiple mücadelelerde gerekirse tekmeye kafasını da sokuyor. Derbide Terim'in önemli kozlarından olacaktır. 'nın son maçlarda kendini toparladığını söyleyebilirim.
    Ayrıca Terim, ile yakından ilgileniyor. Faslı yıldız, artık skora katkı yapacak performansını da sahaya yansıtmalıdır.
    Çünkü Belhanda'nın yetenekleri ve kalitesi, G.Saray'ı taşıyacak güçtedir.
    Sadece öfkesine hakim olmalı ve gereksiz kart görmemelidir.

    Rodrigues'teki performans düşüklüğünü neye bağlıyorsunuz? L.Moskova maçı sonrası ücretine yapılan zam, neden olabilir mi?
    Düşüşün maaşına yapılan zamla ilgisi yok.
    Ayrıca Rodrigues'in G.Saray'da uzun bir sözleşmesi var. Ancak Akhisar'da kaçırdığı penaltı sonrası yapılan eleştirilerle ciddi bir travmaya girdi. Son maçlarda "Golü atayım, kendimi affettireyim" psikolojisiyle egoist bir yapıya büründü. Geçen sezon 'e attırdığı gollerin pozisyonlarını yakalıyor ama arkadaşlarına pas vermeyip, ısrarla travmadan kurtulmak için kendi gol atmaya çalışıyor. Bu travma karşılıklı görüşmelerle atlatılamaz.
    Arkadaşlarının yardımcı olması gerekiyor. Yani; Rodrigues'in durumu düşüş değil, bir travmadır.

    MUSLERA G.SARAY'IN SİGORTASIDIR
    Derbide G.Saray'ın     en büyük güvencesi Muslera olur mu? İki kaleci arasında kalite açısından çok büyük bir fark var.
    Bir yazımda "G.Saray'da herkes gider, Muslera kalır" demiştim.
    Haklı çıktım. Muslera, zaman zaman hatalar yapsa da sevapları, günahlarından kat kat üstün. Kalede Muslera olduğu sürece G.Saray takım halinde güvenli oluyor.
    Ayaklarını iyi kullandığı için başta savunma arkadaşları olmak üzere her oyuncu, geriye pas verirken asla tedirginlik yaşamıyor. Gerektiğinde Muslera hücum oyuncularını atağa kaldırabilecek ayağıyla isabetli uzun toplar atıyor.
    Muslera, G.Saray'ın sigortasıdır.
    'den sonra kaleyi devralmak, Harun'da ciddi bir sıkıntı yaratıyor.
    1. 1.11.2018
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