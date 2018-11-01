Yılmaz Şenol sordu Levent Tüzemen cevapladı: Psikolojik üstünlük Terim'de
Fatih Terim’in üçüncü ve dördüncü gelişinde Fenerbahçe’ye karşı psikolojik üstünlüğü var. Türk Telekom’da taraftarın da gücüyle Galatasaray, derbide bir adım önde gidiyor
Fatih Terim'in üçüncü ve dördüncü gelişinde F.Bahçe'ye karşı psikolojik üstünlüğü var. Türk Telekom'da taraftarın da gücüyle G.Saray, derbide bir adım önde gidiyor. Ayrıca G.Saray'da forma giyen oyuncuların çoğu derbinin ne kadar önemli olduğunu geçen yıldan itibaren iyi biliyorlar.
F.Bahçe'de yeni transferler dünya derbisiyle ilk kez tanışacaklar ama bu dev maçın havasını tam bilmeyebilirler.
F.Bahçe, öncelikle gol yememek için planlar yapacaktır.
G.Saray'ın hücumda, rakibe alan bırakmayacak önlemi olmalıdır.
Sakat oyuncular; Eren, Onyekuru, Serdar dönüyor. Derbide nasıl bir kadro, diziliş ve taktik bekliyorsunuz?
Fernando'nun oynamaması G.Saray'ın oyun aklına zarar veriyor.
Çünkü Fernando, geriden mükemmel oyun kuruyor, bir radar gibi bütün sahayı gözlemliyor, asla riske girerek pas atmıyor.
Ndiaye-Donk ikilisi orta sahaya dinamizm ve mücadele gücü katıyor.
Ama bir Fernando gibi oyunu yönetemiyor. Onyekuru'nun dönüşü kanat gücünü artıracaktır.
Serdar tek hamleli bir oyuncu olmasına rağmen agresifliğiyle defansa katkı sağlar. Eren eğer sakatlığını atlatmış ise görev yapmalı.
Çünkü sakınarak oynarsa verimli olamıyor. G.Saray; 4-2-3-1 oynamalı.
Kontrolsüz baskı yapmamalı.
Oyuncular sakin kalıp, sinirlenmemeli.
Derbide eksik kalan takım, büyük sıkıntı yaşar.
Siz Fatih Terim'i en iyi tanıyan spor yazarlarındansınız. G.Saray'da en çok konuşulan Ozan Kabak'ı derbide 11'de oynatır mı? Yoksa Serdar-Donk mu olur?
Fatih Terim, Ozan Kabak'ı oynatma konusunda geri adım atmaz.
Ancak, Ozan çok kötü bir performans sergiler ve üst üste hatalar yaparsa, Terim onu oyundan alır.
Ozan'ın yaptığı penaltılardan sonra düzeltmesi gereken en önemli eksiği; rakibe hamle yaparken, hızını ve zamanlamasını ayarlamayı öğrenememesidir. Eğer sakatlıklar olmasaydı ve Fernando görev yapabilseydi, Terim, Donk- Serdar ikilisini düşünürdü.
Terim'in Malatya maçı sonrası '11 birbirini tanıyan oyuncu olmalı' sözünden kimler mesaj almalı?
G.Saray'ın L.Moskova maçından bu yana kadro istikrarı için iki yakası malesef bir araya gelmiyor.
Terim her maça farklı 11'le çıkmak zorunda kaldığı gibi, rakipler için de yeniden oyun planını oluşturuyor.
Terim'in üçüncü gelişinde Muslera, Ujfalusi, Selçuk, Melo ve Elmander G.Saray'ın omurgasıydı. Hala böyle güçlü omurgayı sakatlıklar nedeniyle kuramadı.
Terim'in Malatya maçından sonraki isyanının alt yazısı şöyle; forma şansı yakalayan oyuncular takımda kalıcı olmanın çabasını vermiyorlar. Terim'in Malatya'ya sakat oyuncuları götürmesi 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olmalıyız' mesajıydı.
Belhanda, Ndiaye gibi beklentinin yüksek olduğu oyuncuların yeteri kadar sorumluluk aldığına inanıyor musunuz? Derbide Terim'in en önemli kozu kim olur?
Ndiaye, G.Saray'ın orta sahasının enerji santralidir. Senegalli yıldız, yürekten oynuyor. Rakiple mücadelelerde gerekirse tekmeye kafasını da sokuyor. Derbide Terim'in önemli kozlarından olacaktır. Belhanda'nın son maçlarda kendini toparladığını söyleyebilirim.
Ayrıca Terim, Belhanda ile yakından ilgileniyor. Faslı yıldız, artık skora katkı yapacak performansını da sahaya yansıtmalıdır.
Çünkü Belhanda'nın yetenekleri ve kalitesi, G.Saray'ı taşıyacak güçtedir.
Sadece öfkesine hakim olmalı ve gereksiz kart görmemelidir.
Rodrigues'teki performans düşüklüğünü neye bağlıyorsunuz? L.Moskova maçı sonrası ücretine yapılan zam, neden olabilir mi?
Düşüşün maaşına yapılan zamla ilgisi yok.
Ayrıca Rodrigues'in G.Saray'da uzun bir sözleşmesi var. Ancak Akhisar'da kaçırdığı penaltı sonrası yapılan eleştirilerle ciddi bir travmaya girdi. Son maçlarda "Golü atayım, kendimi affettireyim" psikolojisiyle egoist bir yapıya büründü. Geçen sezon Gomis'e attırdığı gollerin pozisyonlarını yakalıyor ama arkadaşlarına pas vermeyip, ısrarla travmadan kurtulmak için kendi gol atmaya çalışıyor. Bu travma karşılıklı görüşmelerle atlatılamaz.
Arkadaşlarının yardımcı olması gerekiyor. Yani; Rodrigues'in durumu düşüş değil, bir travmadır.
MUSLERA G.SARAY'IN SİGORTASIDIR
Derbide G.Saray'ın en büyük güvencesi Muslera olur mu? İki kaleci arasında kalite açısından çok büyük bir fark var.
Bir yazımda "G.Saray'da herkes gider, Muslera kalır" demiştim.
Haklı çıktım. Muslera, zaman zaman hatalar yapsa da sevapları, günahlarından kat kat üstün. Kalede Muslera olduğu sürece G.Saray takım halinde güvenli oluyor.
Ayaklarını iyi kullandığı için başta savunma arkadaşları olmak üzere her oyuncu, geriye pas verirken asla tedirginlik yaşamıyor. Gerektiğinde Muslera hücum oyuncularını atağa kaldırabilecek ayağıyla isabetli uzun toplar atıyor.
Muslera, G.Saray'ın sigortasıdır.
Volkan Demirel'den sonra kaleyi devralmak, Harun'da ciddi bir sıkıntı yaratıyor.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
Yılmaz Şenol sordu Levent Tüzemen cevapladı: Psikolojik üstünlük Terim'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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