Videolu çalışma – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Videolu çalışma

    Videolu çalışma
    Fatih Terim, video analizlerle takımını derbiye hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam özellikle savunma bloğunda yapılan hatalar üzerinde duruyor. Savunmadaki bireysel hatalar ile yedikleri golleri izleten , derbi için ekstra konsantrasyon istedi. Çok kolay gol yediklerini, bu durumdan sadece kalecilerin sorumlu olmadığının altını çizdi.
    1. 1.11.2018
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