Belhanda’ya özel uyarı
Terim, Faslı oyuncudan derbide sakin olmasını istedi
Tartışmalı ama vazgeçilmez!
Galatasaray'da en fazla tartışılan isim Belhanda. 10 haftada golü olmayan Faslı, 6 şutundan sadece 1'inde isabet sağladı. Buna rağmen Terim'in Belhanda'dan vazgeçmeme sebebi ise 3 asistle, en çok gol pası veren isim olması.
Başı dönmesi nedeniyle Malatya maçını tamamlayamayan Belhanda, Fenerbahçe karşısında ilk 11'deki yerini alacak.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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