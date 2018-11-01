Belhanda’ya özel uyarı – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    ’ya özel uyarı

    Belhanda’ya özel uyarı

    Terim, Faslı oyuncudan derbide sakin olmasını istedi

    Psikolojık savaş konusunda oyuncularına uyarılarda bulunan Fatih Terim, 'yı ayrıca uyardı. Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndan oynanan derbisinde 2. sarı karttan atılan Cezayirli oyuncuya "Sertliğin topa olsun" ikazında bulundu. Belhanda, 'a geldiğinde beri toplam 6 maçı kart cezası olduğu için kaçırdı.

    Tartışmalı ama vazgeçilmez!
    Galatasaray'da en fazla tartışılan isim Belhanda. 10 haftada golü olmayan Faslı, 6 şutundan sadece 1'inde isabet sağladı. Buna rağmen Terim'in Belhanda'dan vazgeçmeme sebebi ise 3 asistle, en çok gol pası veren isim olması.

    Başı dönmesi nedeniyle maçını tamamlayamayan Belhanda, Fenerbahçe karşısında ilk 11'deki yerini alacak.
    1. 1.11.2018
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