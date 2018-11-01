Fenerbahçe: 120 bin TL para cezası + bazı tribünlerde yer alan seyircilere kart blokesi

Galatasaray: 20 bin TL para cezası



İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.11.2018 tarih ve 26 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 28.10.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan FENERIUM ALT B,C MARATON ALT C,D,E MARATON ÜST C,D,E,F,G MİGROS D,E,L,M SPOR TOTO C,D,E,F,K,L,M,N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.10.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ antrenörü KORHAN ÖZEN'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ görevlisi BURHAN CABİR UZUN'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KAYSERİSPOR Kulübünün, 28.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT C,D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 28.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR A ÜST ve B ÜST blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu ORHAN OVACIKLI'nın, 29.10.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 28.10.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.10.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI D3,D4,D5,D6,D7,D8, KAPALI B TRİBÜN C2, MARATON E9,E10,F1,F2,F3,F4 ile GÜNEY KALE ARKASI G9,G10,G11,G12,G13,G14 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BOLUSPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, görevli olmayan kişilerin akredite edilmediği alanlarda yer alması suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılması

Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü idarecisi HAKAN HÜRFİKİR'in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü antrenörü CAHİT TERZİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti, ihraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri ve ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 22.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü sporcusu KEMAL CİNGİRT'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- TUZLASPOR A.Ş. idarecisi NUMAN POLAT'ın, 27.10.2018 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu TANER KOÇ'un, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu GÖKCAN KAYA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- BAYRAMPAŞA Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- GEBZESPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan GEBZESPOR - KOZAN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR - ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- YENİ ORDUSPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ORDUSPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA KAYABAŞI'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu BİLAL ÖZHAN'ın, 27.10.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR - ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR - ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübünün, Kulüp Temsilcisinin eşgüdüm toplantısına katılmaması suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,

24- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübünün, 27.10.2018 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR sporcusu AHMET YEŞİLBAŞ'ın, 27.10.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-HATAYSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu MİKAİL OKYAR'ın, 28.10.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 28.10.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.