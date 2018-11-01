Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a derbi daveti
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    'den 'a derbi daveti

    Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a derbi daveti

    Kulübü Başkanı , Kulübü Başkanı 'u yarın sarı-lacivertli ekiple oynayacakları derbiye davet etti.

    Kulübü Başkanı , Kulübü Başkanı 'u yarın sarı-lacivertli ekiple oynayacakları derbiye davet etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre Mustafa Cengiz, Ali Koç'u telefonla arayarak Stadı'ndaki derbiyi birlikte izleme teklifinde bulundu. Başkan Cengiz, ayrıca maçtan önce dostluk yemeğinde bir araya gelmek istediğini de iletti.

    Başkan Ali Koç, Mustafa Cengiz'in davetine teşekkür ederek derbiye takımla beraber geleceği için yemeğe katılamayacağını söyledi. Koç, müsabakayı Türk Telekom Stadı'nda izleyeceğini belirtti.

    Ali Koç, başkanlığa seçilmesinin ardından camiaların arasındaki gerginliklerin azaltılması adına olumlu mesajlar verirken, Mustafa Cengiz de bu konuda girişimlerde bulunuyor.

    Geçen günlerde , Fenerbahçe ve Galatasaray'ın divan kurulu başkanları da bir araya gelerek dostluk mesajı vermişlerdi.

    1. 1.11.2018 09:57
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