Muslera farkı – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    farkı

    <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a> farkı
    Ligde geride kalan 10 maçın tamamında 90 dakika oynayan 'nın pas istatistiği dikkat çekiyor. Degajlar dahil 191 pasında 175 isabet sağlayan Uruguaylı kaleci, Rodrigues, Eren ve Sinan'dan daha fazla pas yaptı ve bu üç takım arkadaşından daha fazla isabet yakaladı.
    1. 1.11.2018
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