Maicon Top 10’da – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Top 10’da

    Maicon Top 10’da
    'da gönderilmesi düşünülen , buna karşılık dünya çapındaki popülerliğini koruyor. Brezilyalı futbolcu, 433 futbol dergisi tarafından "Dünyanın en güçlü 10 merkez stoperi" arasında gösterildi.
    1. 1.11.2018
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