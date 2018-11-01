G.Saray 18'lik yeteneği kadrosuna kattı!
Galatasaray, 18'lik yetenek Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty'e lisans çıkardı.
Galatasaray ilk transferini yaptı. Sarı kırmızılı ekip 18 yaşındaki Mısırlı genç oyuncu Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty'e resmen lisans çıkardı.
İşte TFF'de yer alan lisans bilgileri:
- 1.11.2018 21:31
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
G.Saray 18'lik yeteneği kadrosuna kattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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