G.Saray 18'lik yeteneği kadrosuna kattı! – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    G.Saray 18'lik yeteneği kadrosuna kattı!

    G.Saray 18'lik yeteneği kadrosuna kattı!

    , 18'lik yetenek Mısırlı Mamed Mahmoud Abdelmoaty'e lisans çıkardı.

    ilk transferini yaptı. Sarı kırmızılı ekip 18 yaşındaki Mısırlı genç oyuncu Hamed Mahmoud Abdelmoaty'e resmen lisans çıkardı.


    İşte 'de yer alan lisans bilgileri:



    1. 1.11.2018 21:31
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