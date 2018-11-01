Gözler onlarda – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Gözler onlarda

    Gözler onlarda

    ’ın Uruguaylı kalecisi, 20. kez maçına çıkacak. ise ilk kez bu derbide eldivenleri giyecek

    Türk ?Telekom'da yarın oynanacak - derbisi öncesi geri sayım başladı. Her iki takım da karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, bu zorlu 90 dakikada gözler kalecilerde olacak. Aslan'ın 32 yaşındaki kalecisi Muslera ile 'nin 29 yaşındaki file bekçisi 'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. 'da 8. sezonunu geçiren Muslera 20. kez sarı-lacivertlilere karşı mücadele edecek. Harun ise ilk kez bu derbide eldivenleri giyecek. Bu arada Muslera, Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'ın kalesini koruduğu 19 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberlik ile 5 mağlubiyet aldı.

    Muslera 14 gol yedi
    Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 14 resmi maçın tamamında 90'ar dakika sahada kaldı. 'de 10, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve 'da forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 14 golüne engel olamadı.

    Filesi 16 kez havalandı
    Fenerbahçe'nin ?'dan transfer ettiği kaleci , yeni takımında 10 resmi maça çıktı. Spor Toto 'de 7 ve Avrupa Ligi'nde 3 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Harun Tekin , bu müsabakalarda kalesinde 16 gol gördü.
    1. 1.11.2018
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