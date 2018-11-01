Gözler onlarda
Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi, 20. kez Fenerbahçe maçına çıkacak. Harun Tekin ise ilk kez bu derbide eldivenleri giyecek
Muslera 14 gol yedi
Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 14 resmi maçın tamamında 90'ar dakika sahada kaldı. Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve TFF Süper Kupa'da forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 14 golüne engel olamadı.
Filesi 16 kez havalandı
Fenerbahçe'nin ?Bursaspor'dan transfer ettiği kaleci Harun Tekin, yeni takımında 10 resmi maça çıktı. Spor Toto Süper Lig'de 7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Harun Tekin , bu müsabakalarda kalesinde 16 gol gördü.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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