Gary Neville'dan Galatasaray itirafı! – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    'dan itirafı!

    Gary Neville'dan Galatasaray itirafı!

    'ın eski futbolcusu , kariyerinde rastladığı en gürültülü stadın olduğunu söyledi.

    'de spor yorumculuğu yapan 'ın eski futbolcusu , hakkında itirafta bulundu.

    Twitter'dan kendisine gelen soruları cevaplayan Neville, ''Kariyerinde yurtdışında gördüğün en gürültülü stat neresiydi?'' sorusuna Galatasaray ve Glasgow Rangers cevabı verdi.

    1. 1.11.2018 19:37
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