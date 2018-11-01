Gary Neville'dan Galatasaray itirafı!
Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville, kariyerinde rastladığı en gürültülü stadın Galatasaray olduğunu söyledi.
İngiltere'de spor yorumculuğu yapan Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville, Galatasaray hakkında itirafta bulundu.
Twitter'dan kendisine gelen soruları cevaplayan Neville, ''Kariyerinde yurtdışında gördüğün en gürültülü stat neresiydi?'' sorusuna Galatasaray ve Glasgow Rangers cevabı verdi.
- 1.11.2018 19:37
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Gary Neville'dan Galatasaray itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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