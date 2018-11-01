İngiltere'de spor yorumculuğu yapan Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville, Galatasaray hakkında itirafta bulundu.

Twitter'dan kendisine gelen soruları cevaplayan Neville, ''Kariyerinde yurtdışında gördüğün en gürültülü stat neresiydi?'' sorusuna Galatasaray ve Glasgow Rangers cevabı verdi.



