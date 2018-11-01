Galatasaray ile Fenerbahçe 388. randevuda
Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın oynayacakları maç ile birlikte toplamda 388. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-lacivertlilerin 146’ya 123 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 118 maç ise berabere bitti.
388. RANDEVU
İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.
LİGDE 123. SINAV
Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 123. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 122 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. 39 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.
SON 10 MAÇTA 5 BERABERLİK ÇIKTI
Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. İki takım arasında 8 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası finali ve 1 TFF Süper Kupa finalinde 5 beraberlik çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3 kez galip ayrılırken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan ezeli rakipler 90 dakikada yenişememiş, sarı-lacivertliler penaltılarda 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı.
- 1.11.2018 10:28
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Bursaspor kupada yine kayıp
Toplam 1
Yorum
Niyazi Maça kazanmak için istekli arzulu ve taraftara saygı için oynamak lazım seyrederken sabaha kadar netice Bursa’nın aleyhine olacağı belli
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Oley!
Toplam 3
Yorum
Alp Seni seviyoruz emre bol herzaman desteğim seninle helal olsun sana
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Adar’a büyük onur
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Helal sana ben sporcunun ahlaklısını severim derken seni kastetmiş atamız..
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